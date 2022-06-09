Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Valencia'da Gennaro Gattuso dönemi
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Valencia, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki İtalyan teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandı.
2017-19 yıllarında Milan'ı çalıştıran Gattuso, 2020 yılında Napoli ile İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Valencianistas, vivamos con pasión esta temporada— Valencia CF (@valenciacf) June 9, 2022
Afició, ja estic ací#ADNVCF #ElCORdelVCF pic.twitter.com/EE4EF2z5Gt
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