Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altay Sinan Kaloğlu ile yola devam edecek
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile sözleşmelerinin devam ettiğini, başka bir teknik direktörle görüşmediklerini açıkladı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda kulübün teknik direktörlük görevi ile ilgili çeşitli haberlerin yer aldığı belirtildi.
Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığının aktarıldı.
"Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile sözleşmemiz devam etmekte olup başka herhangi bir teknik direktör ile doğrudan veya dolaylı temasımız bulunmamakta ayrıca böyle bir yaklaşım tarafımızca doğru bulunmamaktadır. Kulübümüzle ilgili gelişmeler konusunda, yalnızca kulübümüz resmi hesaplarından yapılacak bilgilendirmelerin dikkate alınmasını rica ederiz."
Bilgilendirme;— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) June 9, 2022
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Etiketler: Altay TFF 1. Lig
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