Kadın voleybolunda 1994-1995 sezonundan itibaren Türkiye Kupası olarak organize edilen 2003-2004 sezonuyla 5 yıl yapılmayan organizasyon, 2008-2009'dan bu yana 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları hariç Süper Kupa ve Kupa Voley olarak düzenlendi.

Bu sezon 22. kez düzenlenen kupa İzmir'de sahibini buldu. Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları ve Vakıfbank'ın yer aldığı Dörtlü Final'de VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Fenerbahçe Opet de Türk Hava Yolları'nı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Finalde kazanan VakıfBank

Geçen sezon olduğu gibi finalde karşılaşan VakıfBank ile Fenerbahçe Opet mücadelesinde ilk seti 25-15 kazanan VakıfBank, çekişmeli geçen ikinci seti de 25-23 üstün tamamladı.

Son bölümü heyecanlı geçen üçüncü sette de 29-27 kazanan VakıfBank, rakibin 3-0 yenerek kupaya uzandı.

VakıfBank bu sezon Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenmiş, altın seti de 15-12 kazanarak finale yükselmişti.

[Fotoğraf: AA]

VakıfBank kupa sayısında Eczacıbaşı'nı yakaladı

VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek kupayı üst üste üçüncü, toplamda dokuzuncu kez kazandı. Organizasyonda daha önce 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2012-2013, 2013-2014, 2017-2018, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında mutlu sona ulaşan VakıfBank 9 şampiyonluğu bulunan Eczacıbaşı'nı yakaladı.

Bu iki takım dışında Fenerbahçe'nin 3, Emlakbank'ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçe 5. kez finalde kaybetti

Daha önce 2008-2009, 2013-2014, 2018-2019 ve 2021-2022'de kupayı finalde kaybeden Fenerbahçe Opet, 5. kez kupaya uzanamadı. Fenerbahçe Opet finalde kaybettiği 5 maçın 3'ünde Vakıfbank'a, 2'sinde de Eczacıbaşı'na mağlup oldu.