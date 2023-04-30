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Spor
AA 30.04.2023 17:33

VakıfBank Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon oldu

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

VakıfBank Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon oldu
[Fotograf: AA]

İlk sete iyi başlayan rakibi karşısında Gabi ile sayılar bulan VakıfBank 10-7 üstünlük kurdu. Egonu'nun hücumda bulduğu sayılarla farkı açan VakıfBank, seti 25-15 kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette 10-7 öne geçen VakıfBank karşısında Fenerbahçe Opet, rakibine sayı şansı vermediği bölümde Vargas, Fedorovtseva'nın sayılarıyla 12-10 üstünlük kurdu.

Son bölüme 18-18 eşitlikle girilen sette daha iyi bir oyun ortaya koyan VakıfBank seti 25-23 galip tamamladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Üçüncü sete etkili başlayan VakıfBank, setin başında 7-4 üstünlük kurdu. Fenerbahçe Opet, Cristina'nın sayılarıyla etkili olduğu bölümde 16-15 öne geçti.

Egonu'nun sayılarıyla tekrar 19-17 üstünlük kuran VakıfBank, 24-20 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe Opet 25-24 üstünlük kurdu. VakıfBank, geriden gelerek bu seti de 29-27 aldı ve rakibini 3-0 mağlup etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]


Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Ferhat Büyükpamukçu

VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)

Fenerbahçe Opet: Cristina, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Buse Ünal, Vuchkova, Meliha Diken, Cansu Çetin)

Setler: 25-15, 25-23, 29-27

Süre: 81 dakika (19, 28, 34)

Bakan Kasapoğlu VakıfBank'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı kutladı.

"İzmir'de Atatürk Voleybol Salonu'nda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley dörtlü finalinde rakibini mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank Kulübünü kutluyorum. VakıfBank Kulübünün başarısında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe Opet'i de dörtlü finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyor, başarılar diliyorum."

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