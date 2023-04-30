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Spor
AA/İHA 30.04.2023 17:00

Milli eskrimciler, Sırbistan'da iki madalya daha kazandı

Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde iki gündür devam eden EFC U14 Circuit Turnuvası’nda 14 yaş altı erkekler epede eskrimciler Baturalp Kocabal ve Yağız Ergün bronz madalya kazandı.

Milli eskrimciler, Sırbistan'da iki madalya daha kazandı
[Fotograf: İHA]

Milli sporcular, organizasyonu dört madalyayla tamamladı.

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda erkekler epede Baturalp Kocabal ve Yağız Ergün bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zrenjanin kentindeki organizasyonda milli eskrimciler mücadele etti.

Erkekler epede milli eskrimciler Baturalp Kocabal ve Yağız Ergün bronz madalya kazandı.

Turnuvada dün flörede bir gümüş ve bir bronz madalya elde eden sporcular, organizasyonu dört madalyayla tamamladı.

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