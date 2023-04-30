Milli sporcu Burak Haşhaş İtalya'da şampiyon oldu

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup maçlarından 4 galibiyet alan Burak Haşhaş çeyrek finale çıktı.
Çeyrek finalde karşılaştığı Alman Jakob İde'yi 30-7 yenen Burak Haşhaş, yarı finalde milli sporcu Kıvanç Burkan Yıldırım ile karşılaştı.
Burak, Kıvanç'ı da 30-7 yenerek finale yükseldi ve İspanyol Bruno Martinez'in rakibi oldu. İspanyol rakibini 30-19 yenen Burak Haşhaş, altın madalya kazandı.
Kıvanç Burkan Yıldırım ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.
U-17 AVRUPA ŞAMPİYONU BURAK HAŞHAŞ!— Bilardo Federasyonu (@bilardofed) April 30, 2023
Longoni Next Gen Euroyouth 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Küçük Masa 3 Bant U-17 kategorisinde yarışan milli sporcumuz Burak HAŞHAŞ finalde Bruno MARTINEZ'i 30-19 yenerek U17 Küçük Masa Avrupa Şampiyonası'na adını altın harflerle yazdırdı pic.twitter.com/RixDgSbdyf