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Spor
AA 30.04.2023 16:37

Milli tenisçi Yankı Erel Endonezya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Yankı Erel, Endonezya Uluslararası Şampiyonası'nda tek erkeklerde birinci oldu.

Milli tenisçi Yankı Erel Endonezya'da şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda sırasıyla Japon, Endonezyalı, Avustralyalı ve Hintli rakiplerini yenerek finale yükselen Yankı Erel, finalde Brandon Walkin ile karşılaştı.

56 dakika süren karşılaşmada Avustralyalı Brandon Walkin’i 6-3, 6-0 yenen Yankı Erel kariyerinin 5. tekler şampiyonluğuna ulaştı. Yankı Erel kariyerinin ilk M25 düzeyindeki şampiyonluğunu da bu galibiyetle elde etti.


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