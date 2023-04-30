Inter Lazio'yu 3 golle geçti

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta, üst sıralara oynayan Inter ile lig ikincisi Lazio kozlarını paylaştı.

Konuk Lazio, karşılaşmanın 30. dakikasında Felipe Anderson'un ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Inter kadrosunda bulunan ve maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 61. dakikada oyuna Henrikh Mkhitaryan'ın yerine dahil olduğu ikinci yarıda, ev sahibi takım, Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in 78. dakikada attığı golle skoru eşitledi: 1-1.

83. dakikada Robin Gosens, Inter'i Lazio karşısında öne geçiren golü attı: 2-1.

[Fotoğraf: AA]

90. dakikada Lautaro Martinez, kendisinin 2'inci, takımının 3'üncü golüne imzasını koydu: 3-1.

Inter, geriye düştüğü maçta Lazio'yu 3-1 yenerek kritik bir 3 puan aldı. Mavi-siyahlı takım, bu galibiyetle puanını 57'ye çıkardı ve puan tablosunda 4. basamağa yükseldi.

Lazio ise ligde üst üste 2. maçından mağlubiyetle ayrıldı ve 61 puanla ikinci sırada kaldı.

Lazio'nun haftayı puansız geçmesi, 78 puanlı lider Napoli'yi şampiyonluğa biraz daha yaklaştırdı.

Lider Napoli, bugün konuk edeceği Salernitana'yı yenmesi halinde Serie A'da bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.