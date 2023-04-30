Kritik derbide kazanan Beşiktaş

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşılaştı. Zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti.

Beşiktaş geriye düştüğü derbide zirve yarışında "ben de varım" diyerek, lider Galatasaray'ı 3 golle geçti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Saiss, 58. dakikada Hadziahmetovic ile 90+3. dakikada Aboubakar filelerle buluşturdu.

Şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet elde eden Beşiktaş ligdeki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkarttı. 65 puana yükselen siyah beyazlılar lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

[Fotoğraf: AA]

Zirve yarışında çok kritik bir üç puanı Dolmabahçe'de bırakan Galatasaray ise ligde 5 maç sonra yenildi.

Haftayı 70 puanda kapatan sarı kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Galatasaray'ın tek golünü ise 20. dakikada Icardi kaydetti.

Galatasaray bu sezon ilk kez derbi kaybetti

Öte yandan sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2022-2023 sezonunda ilk kez bir derbiyi kaybetti. Galatasaray daha önce Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0, Beşiktaş’ı da evinde 2-1’lik skorla yenmişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Spor Toto Süper Ligin'in 33. haftasında Beşiktaş Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak. Galatasaray ise Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Bakan Kasapoğlu derbiyi izledi

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da protokol tribününden takip etti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 20. dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

30. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta Abdülkerim'den sıyrılan Redmond, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Cenk Tosun'un altıpas üzerinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 35. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, yere de çarpan top yandan auta çıktı.

55. dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktası civarında bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

GOL - 58. dakikada Beşiktaş ikinci golü kaydetti. Oliveira'nın ceza sahası önünde kaptırdığı topu kontrol eden ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

GOL - 90+3. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Rosier'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 90 Maxim), Salih Uçan (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Redmond, Gedson Fernandes (Dk. 90+6 Onur Bulut), Cenk Tosun (Dk. 84 Necip Uysal), Aboubakar (Dk. 90+6 Muleka).

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe (Dk. 71 Dubois), Torreira (Dk.90+2 Yunus Akgün), Oliveira (Dk. 62 Midtsjo), Rashica (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 62 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Goller: Dk. 20 Icardi (Galatasaray), Dk. 35 Saiss, Dk. 58 Hadziahmetovic, Dk. 90+3 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 45+3 Rashica, Dk. 72 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 67 Saiss, Dk. 70 Masuaku, Dk. 70 Rosier, Dk. 75 Salih Uçan, Dk. 90+4 Aboubakar, Dk. 90+7 Colley (Beşiktaş)