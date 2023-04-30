Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 30.04.2023 19:25

Okan Buruk'tan tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.

Okan Buruk'tan tek değişiklik
[Fotograf: İHA]

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo'yu yedeğe çekti.

Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde bu futbolcunun yerine Mauro Icardi'yi görevlendirdi.

Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Beşiktaş Galatasaray'ı ağırlıyor
Beşiktaş Galatasaray'ı ağırlıyor

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata oturdu.

Galatasaray'da Yusuf Demir, Kazımcan Karataş, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Emin Bayram derbinin kadrosunda yer almadı.

Bafetimbi Gomis kadroda

Galatasaray'da teknik heyetin kararına gösterdiği tepki nedeniyle yaşanan sorun tatlıya bağlanan Bafetimbi Gomis, Beşiktaş derbinin kadrosuna alındı.

Fransız futbolcu, derbi maçta yedek kulübesinde görev bekledi.

Ligin 30. haftasındaki Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta görev verilmediği için tepki gösteren Gomis, Fatih Karagümrük müsabakasının kadrosunda yer almamıştı.

ETİKETLER
Beşiktaş Galatasaray Derbi Süper Lig Okan Buruk
Sıradaki Haber
Napoli şampiyonluğu gelecek haftaya bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:41
İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı
20:30
Muharrem İnce: Söz veriyorum depreme dayanıklı kentlerde yaşayacaksınız
20:23
Bakan Dönmez: Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili müjde verebiliriz
20:14
Millet İttifakı İzmir'de miting düzenledi
19:24
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
19:11
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
TOKİ'nin Nurdağı'ndaki deprem konutları projesinde 27 bloğun yapımı sürüyor
TOKİ'nin Nurdağı'ndaki deprem konutları projesinde 27 bloğun yapımı sürüyor
FOTO FOKUS
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ