Milli sporcu Denizcan Akkoca İtalya'da şampiyon

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun final maçında iki Türk sporcu Denizcan Akkoca ile Abdullah Kaya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 35-22 yenen Denizcan altın madalyanın sahibi olurken, Abdullah Kaya ise organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.