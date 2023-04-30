Milli sporcu Denizcan Akkoca İtalya'da şampiyon

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun final maçında iki Türk sporcu Denizcan Akkoca ile Abdullah Kaya karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 35-22 yenen Denizcan altın madalyanın sahibi olurken, Abdullah Kaya ise organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.
U21 AVRUPA ŞAMPİYONU DENİZCAN AKKOCA— Bilardo Federasyonu (@bilardofed) April 30, 2023
3 Bant U-21 kategorisinde mücadele eden milli sporcumuz, final maçında 35-22 kazanarak Longoni Next Gen Euroyouth 2023 Avrupa Şampiyonası'nda AVRUPA ŞAMPİYONU olarak altın madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/GepBP96RSe