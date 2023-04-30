Çok Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 30.04.2023 19:15

Bayern Münih Bundesliga'da yeniden lider

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin’i 2-0 yendi.

Bayern Münih Bundesliga'da yeniden lider
[Fotograf: Reuters]

Bayern Münih, Bundesliga’nın 30. haftasında Allianz Arena’da lig sonuncusu Hertha Berlin’i konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih, 69. dakikada Serge Gnabry ve 79. dakikada Kingsley Coman ile bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 62’ye çıkardı ve Bochum ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşayan Borussia Dortmund’un 1 puan önünde liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Hertha Berlin ise 22 puanla son sırada kaldı.

ETİKETLER
Almanya Bundesliga Bayern Münih
Sıradaki Haber
Milli sporcu Denizcan Akkoca İtalya'da şampiyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:24
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
19:11
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
19:01
İstanbul merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı
18:52
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
18:29
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da 66 bin binamız başvuru yaptı
17:57
Filipinler açıklarında gemi alabora oldu: En az 3 ölü
TOKİ'nin Nurdağı'ndaki deprem konutları projesinde 27 bloğun yapımı sürüyor
TOKİ'nin Nurdağı'ndaki deprem konutları projesinde 27 bloğun yapımı sürüyor
FOTO FOKUS
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ