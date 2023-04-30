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Spor
AA 30.04.2023 15:03

Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da 9. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2023 Dünya Moto3 Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İspanya Grand Prix'sini 9. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da 9. oldu
[Fotograf: AA]

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2023 Dünya Moto3 Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İspanya Grand Prix'sini 9. sırada tamamladı.

Sezonun dördüncü yarışı 4,42 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi. Moto3 sınıfında Red Bull KTM Ajo takımıyla mücadele eden Deniz Öncü, 19 turluk yarışa ilk sıradan başladı.

Damalı bayrağı 8. sırada gören Deniz Öncü, pist sınırı ihlali gerekçesiyle yarış sonrası üç saniyelik zaman cezası aldı ve 9. sıraya geriledi.

Ülkesinde birinci olan Angeluss MTA takımının İspanyol pilotu Ivan Ortola, üst üste ikinci yarışını kazandı. Gaviota GASGAS Aspar M3 takımından Kolombiyalı David Alonso ikinci, Leopard Racing ekibinden İspanyol Jaume Masia üçüncü sırayı aldı.

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