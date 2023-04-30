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Spor
AA 30.04.2023 14:48

Motosiklet tutkunları sezonu Akçakoca'da açtı

İstanbul Custom Moto Riders Motosiklet Kulübü üyeleri, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir araya geldi.

Motosiklet tutkunları sezonu Akçakoca'da açtı
[Fotograf: AA]

Sahil kentine gelen 30 motosiklet tutkunu, nisan ayı sezon açılışını gerçekleştirdi. Tur atan motosikletliler, vatandaşlardan da ilgi gördü.

Kulüp başkanı Dr. Fatih Hikmet Özvar, amaçlarının sevgi ve dostluk olduğunu dile getirdi.

Motosiklet tutkunları sezonu Akçakoca'da açtı

Gittikleri yerlerin tanıtımını da yaptıklarını anlatan Özvar, kulüplerinin, genelde 600 cc her türlü motoru kapsadığını belirtti.

"Buraya geliş sebebimiz her sene yaptığımız açılış gezilerimiz. Akçakoca'yı tanıyalım hem sevgi, barış, huzur demek için burada aktivite düzenledik."

Motosiklet tutkunları sezonu Akçakoca'da açtı

Özvar, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a, gösterdiği ilgiden ve hediye ettiği plaketten dolayı teşekkür etti.

Motosiklet tutkunları daha sonra ilçeyi gezdi.

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