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Spor
AA 30.04.2023 14:45

Ardahan'da küçükler badminton müsabakaları başladı

Ardahan'da okul sporları küçükler badminton grup müsabakaları düzenlenen törenle başladı.

Ardahan'da küçükler badminton müsabakaları başladı
[Fotograf: AA]

Kazım Karabekir Spor Salonunda düzenlenen açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Müsabakalarda, 6 takımdan kız ve erkek kategorilerinde 100 sporcu mücadele ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ardahan Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, müsabakalarda dereceye giren takımların bir üst yarışmaya katılıma hak kazanacağını söyledi.

Yılmaz, yarışmalara küçük kızlar ve küçük erkeklerin katıldığını belirtti.

"Bizler Ardahan olarak bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Her bir etkinlik ve müsabaka başka bir etkinlik ve müsabakaya vesile oluyor. Bu Ardahanımızın tanıtmasına önemli katkı sağlıyor."

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