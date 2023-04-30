Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 30.04.2023 14:40

Ahıska Türkü milli boksör Sultan Osmanlı dünya şampiyonluğu hedefliyor

Kazakistan'da doğup büyüyen, 14 yaşında Türkiye'ye gelen milli boksör Sultan Osmanlı, Özbekistan'da 1 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Ahıska Türkü milli boksör Sultan Osmanlı dünya şampiyonluğu hedefliyor
[Fotograf: AA]

Kariyerinde 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör Sultan Osmanlı, Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Kazakistan'da 5 yıl boks yaptıktan sonra 4 yıl önce Türkiye'ye gelen milli boksör, yumruklarını şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkmak için sallayacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli takıma yaklaşık 4 ay önce katılan Sultan Osmanlı, 18 yaşında A Milli Takım'da yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sultan, Kazakistan'da boksa kilo vermek için başladığını belirtti.

"9 yaşımda 50 kiloydum. Şu an 18 yaşındayım, 75 kilo sporcusuyum. Kazakistan'da doğdum, annem babam Türk. Boksa orada başladım, burada devam ediyorum. 14 yaşıma kadar oradaydım. Ahıska Türkü'yüm. Orada salonumuz çok küçüktü, okulda salon vardı, orada çalışıyordum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sultan, Bursa Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğunu anlattı.

"Hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek. Olimpiyatlara da boş insanlar gitmiyor. Avrupa ve dünyada dereceleri olanlar gidiyor. O yüzden dünyada ülkemizi güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda kesinlikle altın madalya için savaşacağız. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah altın madalya getiririz. Büyüklerde ilk defa müsabaka maçına çıkıyorum. İnşallah güzel bir derece yaparım."

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Türkiye şampiyonu Dila Gençay yeni dereceler için kulaç atıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:14
Bahçeli: Parlamenter Sistem, siyasi anlaşmazlık ve kriz demektir
16:12
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
16:00
Biden ve Modi, Papua Yeni Gine'de Pasifik ülkelerinin liderleriyle buluşacak
16:06
Meral Akşener: Köy okullarını yeniden açacağız
16:23
Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
15:39
Baş test pilotu ATAK-2'yi anlattı: Milletimize inanılmaz bir güç katacak
Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor
FOTO FOKUS
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ