18. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 18'incisi düzenlenen 60 ülkeden 12 binin üzerinde katılımcı ile 22 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 56 elit atletin katıldığı organizasyon, 21 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre paten yarışı olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi.

Yenikapı Miting Alanı önünden yarışa başlayan atletler, Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ve Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti.

[Fotoğraf: AA]

Galata Köprüsü bitiminden dönüş yapan sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi ve Ayvansaray'ın ardından Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından ters istikamete yöneldi. Aynı sahil yolunu izleyen atletler, yarışı Yenikapı Miting Alanı'nda tamamladı.

Toplamda 533 gönüllünün katıldığı ve saat 09.30'da başlayan koşunun startını İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Aktif Bank İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu ve İBB Gençlik ve Spor Müdür İlker Öztürk verdi.

[Fotoğraf: AA]

Yarı maratonda erkeklerde 59.52'lik derecesiyle Kenyalı Daniel Simiu Ebenyo birinci olurken, Faslı Hicham Amghar 59.57'lik derecesiyle ikinciliği, Etiyopyalı Haftu Teklu ise 1.00.01'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda da 1.06.28'lik derecesiyle Kenyalı Purity Jemutai Komen ilk sırayı aldı. Aynı ülkeden Ruth Chepngetich 1.07.18'lik derecesiyle ikinci, vatandaşları Evaline Chirchir 1.07.30'luk derecesiyle üçüncü oldu.

[Fotoğraf: AA]

Türk atletler

Türk atletlerde erkeklerde İlham Tanui Özbilen, 1.04.19'luk dereceyle yarışı tamamlarken, kadınlarda Yayla Kılıç Gönen 1.11.51'lik dereceyle yarışı bitirdi.

[Fotoğraf: AA]

10 kilometre yarışını Abdullah Yıldız kazandı

10 kilometre yarışında erkeklerde Abdullah Yıldız, 32.16'lık derecesiyle birinci olurken, kadınlarda 38.50'lik dereceyle Özge Çolak ilk sırada yer aldı.

Öte yandan organizasyonda paten yarışını 38.39'luk dereceyle Alman Sebastian Mirsch kazandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yollar trafiğe kapatıldı

Organizasyon için Tarihi Yarımada'da yollar araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açıldı.

İstanbul Yarı Maratonu'na havanın da koşuya uygun olması dolayısıyla yoğun ilgi gösterildi. Yenikapı'da kurulan fuar alanında çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Ödül töreni yapıldı

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nun ödül töreni gerçekleştirildi.

Organizasyonda kadın ve erkeklerde birinci olan atletlere 15 bin, ikincilere 10 bin, üçüncülere ise 8 biner dolar para ödülü verildi.

[Fotoğraf: AA]

Sporculara ödülleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Aktif Bank İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur tarafından takdim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yayla Kılıç Gönen: Birinci olacağımı bekliyordum

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda Türk sporcular arasında 1.11.51'lik dereceyle kadınlarda ilk sırayı alan Yayla Kılıç Gönen, çok mutlu olduğunu söyledi.

Yayla, ilk defa N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'na katıldığını belirtti. Türk atlet, İspanya'da elde ettiği en iyi derecenin ardından ikinci en iyi derecesine ulaştığını vurguladı.

"Çok mutluyum. Aslında bu yarışa en iyi derece için çıkmıştım. Kotadan Dünya Şampiyonası'na katılabiliyorum. Ekstra Avrupa Şampiyonası olduğu için, puan kazandıran bir şampiyona olduğu için o yüzden yarıştım. Birinci olacağımı bekliyordum. Şimdi önümdeki Dünya Şampiyonası'na odaklanma zamanı."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Türk tarihinin en iyi derecesini elde ettim"

Yayla, İspanya'daki başarısının sorulmasına yanıt verdi.

"Türk tarihinin en iyi derecesini elde ettim. 6 Şubat'ta ne yazık ki bir felaketle karşılaştık, ben de Diyarbakır'da kamptaydım. Son iki hafta kala gerçekten beni çok kötü etkiledi. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne dayanarak o yarışmaya katılma kararı aldım. O yarışa bütün Türkiye için katıldım ve en iyi dereceyi elde ettim. Bitiş çizgisinde yarışı tamamladığım zaman gerçekten çok gurur duydum. Ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu, her koşulda ne kadar iyi dereceler elde edebileceğini göstermek istedim. Desteklerinden dolayı Türkiye Atletizm Federasyonu, sponsorlarıma, Antrenörüm Sedat Gönen'e, tüm destekçilerime ve kalbi benimle atan herkese çok teşekkür ediyorum."

Yayla, Türkiye'nin organizasyon kapasitesine de değindi.

"İlk defa katıldığım bu yarı maraton, gerçekten dünya çapında en iyi yarı maratonlar arasında yer alıyor. Bugün ispatladılar ki, çok iyi bir organizasyon ve koordine var burada. O yüzden dünya çapında atletlerin katılmış olması bunu gösteriyor. Emeği geçen bütün Spor A.Ş.'ye teşekkür ediyorum."