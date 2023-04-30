Merakla başladığı sürat pateninde Türkiye rekoru kırdı

Şampiyonada 1000 metrede 1 dakika 37 saniyeye ulaşıp Türkiye rekoru kırmayı başaran Efsa Polat, rekoru kırdığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Polat, bu branşta spora 2017 yılında başladığını ifade etti.

"İlkokulda arkadaşlarım Short Track'tan sürekli bahsedince ben de merak ettim ve başladım. Spora başladığımda kendimi geliştirdim. Yaz kamplarında çok çalışıp kendimi geliştirmek istiyorum."

Polat, Short Track'ın kendisi için tutku haline dönüştüğünü belirterek, EYOF 2027 ve 2030 Kış Olimpiyatları'nda birinci olmayı hedeflediğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Sultangaliyev: Yaptığımız çalışmaların ve emeklerin karşılığını alıyoruz

Sürat Pateni Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev ise antrenör olarak Efsa'nın Türkiye rekoru kırmasından dolayı çok sevindiğini anlattı.

Sultangaliyev, emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını kaydetti.

"Milli takımda kız sporcu eksiğimiz var. Burada kız sporcularımızın başarısı bizim için çok önemli. Yazın kamplar düzenlenecek ve ona göre yoğun bir çalışma yapılacak. Bu yoğun çalışma sonrasında yeni sezonumuza başlayacağız. Yeni müsabakalar bizi bekliyor. Avrupa şampiyonları bizi bekliyor. Biz bunlara hedef koyduk. Sporcularımızla madalya kazanmak istiyoruz. Hedefimiz olimpiyat olduğu için 2026 İtalya Milano'da kış olimpiyatlarında bayrak takımı olarak katılmayı düşünüyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Sultangaliyev, sporcuların gelişimleri için sürekli araştırma yaptıklarını vurguladı.

"Yaptığımız çalışmaların ve emeklerin karşılığını alıyoruz. 2022 olimpiyatlarına bir sporcu ile katılmıştık, 2026 olimpiyatlarına en 4-5 sporcu ile katılmayı planlıyoruz. Büyük bir hedef koyduk. O hedef üzerine çalışmaktayız. Çalışmalarımız yoğun geçiyor."