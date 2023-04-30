Milli tenisçi Berfu Cengiz W60 Istanbul 23 April Cup’ta ikinci oldu

İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen toplamda 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu turnuvası W60 Istanbul 23 April Cup finalinde Rumen tenisçi Irina Maria Bara ile karşılaşan Berfu Cengiz, 2 saat 9 dakika süren mücadele Bara'ya 7-6, 4-6, 1-6 kaybederek turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Şampiyon Irina Maria Bara ile Berfu Cengiz'e kupaları, TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve TTF Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Okumuş tarafından verild

Turnuvayı organize eden Tenis Federasyonu’na ve destekleri için seyircilere teşekkür eden Berfu Cengiz, final maçının zorlu geçtiğini ama kariyerinin ilk 60 bin dolar ödüllü finalini İstanbul’da oynadığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Berfu hedefinin seneye bu turnuvada şampiyon olmak olduğunu söyledi.