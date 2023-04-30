Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi

Erzurum Palandöken Buz Sporları Salonu'nda 6 kategoride gerçekleştirilen yarışlara Ankara, Erzurum, Samsun, Bursa, Kars, Ardahan ve Kocaeli illerinden 41 kulüpten 110'u kadın 217 sporcu katıldı.
Yarışlar, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
Organizasyonun sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
Büyük erkekler
1- Furkan Akar
2- Murat Tahtacı
3- Muhammed Bozdağ
Büyük kadınlar
1- Damla Akan
2- Suğdenaz Berrin Aydın
3- Melike Selen
Küçük erkekler (C)
1- Talha Mehmet Yıldız
2- Doğukan Erdoğan
3- Efe Berat Dal
Küçük kızlar (C)
1- Derya Karadağ
2- Sude Naz Kahraman
3- Nisa Nur Fidan
Küçük erkekler (D)
1- Yusuf Miraç Uludağ
2- İlyas Karadağ
3- Emir Kaner Aydın
Küçük kızlar (D)
1- Efsa Polat
2- Defne Çiğdem
3- Elzem Taş
Küçük erkekler (E)
1- Muhammet Çukan
2- Kuzey Okan
3- Selim Pehlivanoğlu
Küçük kızlar (E)
1- Damla Abdulrezzak
2- Duru Çuvalcı
3- Azra Ceren Kocaoğlu
Küçük erkekler (F)
1- Yargı Cem Dönerkaya
2- İbrahim Efe Yanık
3- Ertuğrul Fatih Çevik
Küçük kızlar (F)
1- Işılay Defne Atlı
2- İpek Sözen
3- Livanur Tuncer
Küçük erkekler (G)
1- Musab Ali Alsaç
2- Demir Ata Gökşen
3- Aldülhamit Toköz
Küçük kızlar (G)
1- Ahsen Büşra Alpartin
2- Miray Yıldız
3- Selen Nur Kumaş