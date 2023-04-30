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Spor
AA 30.04.2023 16:16

Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi
[Fotograf: AA]

Erzurum Palandöken Buz Sporları Salonu'nda 6 kategoride gerçekleştirilen yarışlara Ankara, Erzurum, Samsun, Bursa, Kars, Ardahan ve Kocaeli illerinden 41 kulüpten 110'u kadın 217 sporcu katıldı.

Yarışlar, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Merakla başladığı sürat pateninde Türkiye rekoru kırdı
Merakla başladığı sürat pateninde Türkiye rekoru kırdı

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

Büyük erkekler

1- Furkan Akar

2- Murat Tahtacı

3- Muhammed Bozdağ

Büyük kadınlar

1- Damla Akan

2- Suğdenaz Berrin Aydın

3- Melike Selen

Küçük erkekler (C)

1- Talha Mehmet Yıldız

2- Doğukan Erdoğan

3- Efe Berat Dal

Küçük kızlar (C)

1- Derya Karadağ

2- Sude Naz Kahraman

3- Nisa Nur Fidan

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Küçük erkekler (D)

1- Yusuf Miraç Uludağ

2- İlyas Karadağ

3- Emir Kaner Aydın

Küçük kızlar (D)

1- Efsa Polat

2- Defne Çiğdem

3- Elzem Taş

Küçük erkekler (E)

1- Muhammet Çukan

2- Kuzey Okan

3- Selim Pehlivanoğlu

Küçük kızlar (E)

1- Damla Abdulrezzak

2- Duru Çuvalcı

3- Azra Ceren Kocaoğlu

Küçük erkekler (F)

1- Yargı Cem Dönerkaya

2- İbrahim Efe Yanık

3- Ertuğrul Fatih Çevik

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Küçük kızlar (F)

1- Işılay Defne Atlı

2- İpek Sözen

3- Livanur Tuncer

Küçük erkekler (G)

1- Musab Ali Alsaç

2- Demir Ata Gökşen

3- Aldülhamit Toköz

Küçük kızlar (G)

1- Ahsen Büşra Alpartin

2- Miray Yıldız

3- Selen Nur Kumaş

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