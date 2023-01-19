Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

8,5 sezon boyunca Başakşehir forması giyen Epureanu, sezonun kalan bölümünde Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de boy gösterecek.

Ara transferde Berke Özer ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Ümraniyespor, Epureanu'yla birlikte 3. takviyesini yapmış oldu.