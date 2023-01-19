Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniyespor Epureanu'yu kadrosuna kattı
HangiKredi Ümraniyespor, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Moldovalı futbolcu Alexandru Epureanu'yu transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
8,5 sezon boyunca Başakşehir forması giyen Epureanu, sezonun kalan bölümünde Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de boy gösterecek.
Ara transferde Berke Özer ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Ümraniyespor, Epureanu'yla birlikte 3. takviyesini yapmış oldu.
Hoş Geldin Epureanu!— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 19, 2023
Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/JLsZpSVgUt
Etiketler: Ümraniyespor Transfer Haberleri
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