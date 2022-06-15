Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 01:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümit Milliler Danimarka'ya mağlup oldu
[Fotoğraf: AA]
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu son maçında Danimarka'ya 3-2 yenildi.
Vejle Stadyumu'ndaki mücadelede Ümit Millilerin gollerini 10'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+3'üncü dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.
Ev sahibi ekibin golleri ise 18'inci dakikada O'Riley, 67'nci dakikada Isaksen ve 77'nci dakikada Kvistgaarden'den geldi.
Avrupa Şampiyonası'na gitme şansını daha önce kaybeden ay-yıldızlılar, 2'şer galibiyet ve beraberlik elde ettiği grup maçlarında 4 yenilgi alarak, grubu 3'üncü sırada tamamladı.
Etiketler: Milli Sporcular
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