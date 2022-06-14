Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda Sevilay, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 44.38 saniyelik derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Sevilay, 50 metre sırtüstünde 44.45 saniyelik derecesiyle de gümüş madalya almıştı.