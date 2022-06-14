Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Sevilay Öztürk dünya ikincisi oldu
Milli sporcu Sevilay Öztürk, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda Sevilay, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 44.38 saniyelik derecesiyle dünya ikincisi oldu.
Sevilay, 50 metre sırtüstünde 44.45 saniyelik derecesiyle de gümüş madalya almıştı.
Sevilay Öztürk bir kez daha Dünya 2'ncisi#Madeira2022 Para Yüzme Dünya Şampiyonası kadınlar 50m kelebek S5 finalinde mücadele eden sporcumuz Sevilay Öztürk 44.38'lik derecesiyle Gümüşmadalyanın sahibi oldu.— Türk Paralimpik (@TurkParalimpik) June 14, 2022
Tebrikler Sevilay#TurkParalimpik #ParaSwimming pic.twitter.com/SYLFVOiLM3
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