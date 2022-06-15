Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Kupası için son bilet Kosta Rika'nın
[Fotoğraf: İHA]
Dünya Kupası Elemeleri'nde Yeni Zelanda'yı 1-0 mağlup eden Kosta Rika Milli Futbol Takımı, finallere katılma hakkı kazandı.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemeleri 3'üncü tur grubunda 4'üncü sırayı alan Kosta Rika ile Okyanusya elemelerini geçen Yeni Zelanda, Katar'ın Er-Reyyan kentindeki Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.
Joel Campbell'ın 3'üncü dakikada attığı golle galibiyete ulaşan Kosta Rika, Katar 2022 vizesi alan son takım oldu.
Kosta Rika, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Almanya ve Japonya'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele edecek.
Etiketler: Dünya Kupası
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'den Bruma açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz