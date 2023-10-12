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Spor
AA 12.10.2023 16:06

Ümit Milli Takım San Marino'yu konuk edecek

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda üçüncü maçına çıkacak Ümit Milli Takım, 13 Ekim Cuma günü San Marino'yu ağırlayacak.

Ümit Milli Takım San Marino'yu konuk edecek

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda saat 19.45'te oynanacak mücadeleyi Belaruslu hakem Viktor Shimusik yönetecek.

İlk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise sahasında İtalya'ya 2-0 mağlup oldu. Milliler grupta 5. sırada yer alıyor.

Oynadığı üç maçı da kaybederek kalesinde toplam 12 gol gören San Marino ise 6. ve son sırada bulunuyor.

Maç ücretsiz izlenebilecek

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre saat 19.45'te Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, saat 12.00 itibarıyla internet üzerinden ve stat gişelerinden TC kimlik kartıyla biletlerini alabilecek.

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