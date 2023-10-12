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Spor
AA 12.10.2023 16:01

Fenerbahçe Beko Valencia Basket'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko Valencia Basket'e konuk olacak
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Pabellon Fuente De San Luis Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk haftasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk eden sarı-lacivertliler, parkeden 85-82 galip ayrıldı.

Valencia Basket ise ligin ilk haftasında konuk ettiği Fransa ekibi Monaco'yu 70-65 yenerek sezona galibiyetle başladı.

İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de ev sahibi takımlar kazanmıştı. Fenerbahçe Beko sahasında 79-77 galip gelirken, Valencia Basket de taraftarı önünde 82-80'lik skorla rakibini mağlup etmişti.

THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu sarı-lacivertliler, geçen yıl normal sezonu 8. bitirerek play-off'lara kalmıştı. Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisinde Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

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