Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümit Milli Erkek Judo Takımı Tunus yolcusu
[Fotoğraf: AA]
Samsun Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yaklaşık bir aydır kamp yapan milli takım sporcuları, Tunus'ta 15 Mart'a kadar kamp yapacak.
Ümit Milli Erkek Judo Takımı'nın aday kadrosu, kamp çalışmaları için Tunus'a gidecek. Milli takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu, antrenörler Furkan Othan, Erkut Şahin ve Dilgam Aliyev ve sporculardan oluşan 20 kişilik kamp kadrosu bu yılın ilk uluslararası kampını gerçekleştirecek.
Zayimoğlu, uzun süredir salgın nedeniyle yapamadıkları kamp çalışmalarından dolayı oluşan performans kayıplarını, bu kampla gidermek istediklerini söyledi.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu ise salgın sürecinde, kalabalık bir kadro ile zor şartlarda sorunsuz olarak gerçekleştirilen milli takım kamp çalışmaları için teknik heyete teşekkür ederek, Tunus kampı çalışmaları için de tüm sporculara başarılar diledi.
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