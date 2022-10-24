Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle merkez Şehitkamil ilçesinde inşası tamamlanan Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvaya 19 ülkeden 70'e yakın sporcu katılıyor.

Turnuvanın ve kompleksin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, inandıkları ve hedefledikleri birçok projenin olduğunu belirtti.

Türkiye'de çok yetenekli sporcular olduğunu dile getiren Durmuş, imkan verilmesi halinde gençlerin büyük işler yapabileceğine inandıklarını ifade etti.

"Dünyanın bir numaralı sporcusunu yetiştirebiliriz. Elbette bunlar sadece hayal etmekle, düşünmekle olmaz, stratejilerimizin olması gerekiyor. Projelerimiz ve çalışmalarımızla bu hedeflerimizi gerçekleştirmemiz lazım."

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Gaziantep'teki bir tenis kompleksine isminin verilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu tesisler sayesinde tenis artık elit sporu olmaktan çıktı ve çok daha hızlı gelişecek." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: İHA]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bölgedeki gençlerin gelişmesi ve yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Şahin, Cumhuriyetin ikinci 100 yılına geçileceğine, bu çerçevede daha önemli çalışmaların yapılması gerektiğine işaret etti.

"Sporun kaybedeni yoktur, herkes tarafından kazanılan çok özel bir alandır. Şampiyon tenisçileri yetiştirmek için buradayız. Başarılı gençler yetiştirmek için tesisler yapmamız gerekiyor. Çocuklarımızı yetenek taramasıyla geleceğe hazırlamamız lazım. Çocuklarımızı hangi spor dalında yeteneği varsa o branşa yönlendirmemiz gerekiyor."

Daha sonra Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası ve yapımı tamamlanan Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından turnuva kapsamında gösteri maçları oynandı. Bölgede tenis branşının gelişmesine katkı sağlaması hedeflenen ITF turnuvası, 30 Ekim'e kadar sürecek.