Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, eski TFF Başkanı Mahmut Özgener ve Şenes Erzik'e hitaben yazdığı mektubunda, Altay'ın transfer tahtasının FIFA tarafından verilen ceza ile kapalı olmasından dolayı siyah-beyazlı ekibin alt yaş kategorilerindeki oyuncularına amatör lisans çıkartamadığını belirtti.

Özkan, Altay gibi Bursaspor'un da aynı durumda olduğunu hatırlattı.

"Altay, 108 yıllık büyük bir çınar. Türk futboluna başta Mustafa Denizli olmak üzere yüzlerce ünlü futbolcu yetiştirmiştir ve yetiştirmeye devam etmektedir. Bursaspor, Anadolu'nun sporcu yatağı. Çoğunluğu Balkan göçmeni nüfustan oluşmuş atletik yapılı, dayanıklı gençlerin memleketi. Bursaspor da aynen Altay gibi Türk futboluna başta Sedat Özden (Sedat 3) olmak üzere yüzlerce ünlü futbolcu yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Gelin hep birlikte gidelim Zürih'e. Oturalım Sayın Infantino'nun karşısına, bizim ülkemize has hoş görülebilir bir mazeret sunalım. Ülkemize bir defalığına bir 'sarı kart' göstersinler. Transfer yasağı, sadece profesyoneller için geçerli olsun, futbolun tabana yayılmasına mani olacak bir sebebe dayanak olmasın."