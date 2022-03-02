İlk turda Rus Anastasia Potapova ile eşlemesinin ardından turnuvadan çekilme kararı alan dünya 15 numarası Svitolina, uluslararası tenisin çatı kuruluşları tarafından Rus ve Belaruslu tenisçilere yaptırım uygulanacağı yönünde duyuru yapılmasının ardından kararını değiştirerek turnuvaya çıktı.

Meksika'da düzenlenen ve 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği Monterrey Turnuvası'nda, ilk maçına Ukrayna'nın bayrağını temsilen mavi ve sarı renkte kıyafetle çıkan Elina Svitolina, 6-2 ve 6-1'lik setlerle rakibini 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

"Ülkemi temsil ettiğim için maça çıktım"

27 yaşındaki tenisçi, maçın ardından tenis camiasına çağrıda bulundu.

"Ülkemi temsil ettiğim için maça çıktım. Genel olarak çok üzgünüm, ama burada tenis oynadığım için mutluyum. Görevim, tenis camiasını bir araya getirerek Ukrayna'ya destek verilmesini sağlamak çünkü gerçekten çok kötü günlerden geçiyoruz. Bu yüzden buradayım. En iyi performansımı göstererek ülkemi bütün platformlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Svitolina'nın turnuvadan çekilme kararı almasının ardından Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimleri, ortak bir açıklama yaparak Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağını belirtmişti.

Rus Anastasia Potapova, bu kararın ardından tarafsız sporcu unvanıyla Monterrey Turnuvası'nda Svitolina ile maça çıkabildi.