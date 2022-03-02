Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atıcılardan Dünya Kupası'nda gümüş madalya
Mısır'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım finalinde milli sporcular İsmail Keleş-Yasemin Beyza Yılmaz ikilisi, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'deki organizasyonda İsmail ve Yasemin Beyaz ikilisi, finalde Sırbistan'dan Zorana Arunovic-Damir Mikec çiftiyle karşılaştı.
Rakipleri karşısında finali 17-9 kaybeden milli sporcular, turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Sırp sporcular ise altın madalyaya uzandı.
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