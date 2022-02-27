Kamp yapmak için Türkiye'ye geldiler, Rus saldırısı başlayınca ülkelerine dönemediler.

Antalya'da bulunan Ukraynalı futbol takımlarından 400 kişi, Türkiye'de kaldı.

Ukrayna 2. Lig futbol takımlarından Epicenter, kentte mahsur kaldı. Hava sahasının kapanması nedeniyle ülkelerine gidemeyen futbolcular, saldırının uzaması durumunda yaya da olsa yollara düşeceklerini söyledi.

Antalya'da şu an kampta 20'ye yakın Ukraynalı futbol takımı yer alıyor. Ukrayna 2. Lig ekiplerinden Epicenter de kamp için Antalya'yı seçti. 4 gün önce Ukrayna'dan hareket eden kafilenin uçağı havadayken, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı başladı.

Havalimanına iner inmez telefonlarını açan futbolcular, aldıkları onlarca mesaj ve arama sonucunda saldırının başladığını öğrendi. Kafile geri dönmek istese de hava sahasının kapalı olması nedeniyle başarılı olamadı.

Büyük bir korku ve endişe yaşayan takım, zor da olsa kamp yapacakları otele geçti. Moralsiz şekilde antrenman yapmaya çalışan futbolcular, saldırının uzaması halinde bir şekilde ülkelerine gitmenin çabası içinde olduklarını, gerekirse yaya olarak yola düşeceklerini belirtti.