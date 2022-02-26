Başkent Doha'da düzenlenen toplam 2,3 milyon dolar para ödüllü turnuvanın finalinde Swiatek, Estonyalı Anett Kontaveit ile karşılaştı.

Rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup eden 20 yaşındaki Polonyalı sporcu, sert korttaki en önemli şampiyonluğunu kazandı.

"Ukrayna'da acı çeken tüm insanlara desteğimi göndermek istiyorum"

Swiatek, maçtan sonra yaptığı açıklamada Ukrayna'a destek verdi.

"Ukrayna'da acı çeken tüm insanlara desteğimi göndermek istiyorum. O görüntüleri izlemek benim için çok zor. Sınır komşumuzda böyle şeylerin yaşanacağını hayal dahi edemezdim."