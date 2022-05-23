Trabzonspor’un bu sezon elde ettiği şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden biri olan 26 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, deplasmanda oynadıkları Medipol Başakşehir müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Avrupa’ya gitmek istiyorum"

"Mantıklı teklifler olursa kulüp de ben de değerlendireceğiz. Avrupa’ya tabii ki gitmek istiyorum ama hem bana hem kulübe uygun teklifler gelmesi gerekiyor. Zaman gösterecek. Şimdi zaten milli takım var. Buradan 2-3 gün sonra zaten milli takıma gideceğim. Hayırlısı olsun inşallah."

"Gönlünden geçen bir lig var mı?" şeklinde gelen bir soruya da bordo-mavili oyuncu, "Premier Lig ama zaman gösterecek" cevabını verdi.

[Fotoğraf: AA]

"Hem fiziksel hem zihinsel çok yorulduk"

Uğurcan, Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi.

"Çok zor bir sezondu. Hem fiziksel hem zihinsel çok yorulduk. Burada oynamak da zor geldi açıkçası. Kazanmak istiyorduk ama bir iddiamız yoktu artık, Başakşehir’in Avrupa iddiası vardı. O yüzden çok iyi mücadele ettiler. Gollerde de ikisi duran top, bir tanesi de geçişten oldu ama Başakşehir iyi oynadı. İkinci yarı kendimiz gibi oynamaya çalıştık. Maç berabere olabilirdi ama Volkan ağabey (Babacan) çok iyi oynadı. Ona da ‘maşallah’ demek istiyorum. Şampiyon olduk, son maç, biraz ‘tatile çıkalım’ maçıydı. ‘Bitse de tatile çıksak’, öyle bir maçtı. Bütün arkadaşlara, kulüpte çalışanlara, hocalara, yönetimimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Harika bir sezon geçirdik, bütün arkadaşlarımın yüreğine sağlık."