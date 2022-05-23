Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka play-off yarı finalinde karşılaşacak
[Fotoğraf: AA arşiv]
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka 24 Mayıs Salı günü karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.
Darüşşafaka ise Gaziantep Basketbol'u geçerek yarı finale yükselmişti.
Toplamda 3 galibiyet alan takımın adını finale yazdıracağı eşleşmede ikinci maç yine sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol
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