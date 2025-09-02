Açık 22.8ºC Ankara
Spor
AA 02.09.2025 00:24

Uğurcan Çakır Galatasaray'da

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, "Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım" dedi.

Uğurcan Çakır Galatasaray'da
[Fotograf: AA]

Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki en zor açıklamayı yapmak zorundayım. Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim. Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım. Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük. Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılmayacak kadar özeldi." ifadelerini kullandı.

Hayatın bazen insanı zor kararlarla sınadığını aktaran Uğurcan Çakır, şöyle devam etti:

"Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım."

Uğurcan Çakır, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın, önüne yeni bir kontrat koyarak maaşında ciddi bir iyileştirme teklifinde de bulunarak takımda kalması konusunda ısrar ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak gerek ailem gerek ben, artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine açıkça ve samimi bir şekilde ifade ettim. Biliyorum, kolay değil. Ama Trabzonspor'dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akı ile veda etmek istiyorum. Bugüne kadar bana sonsuz destek veren başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi siz büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım. Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu arma kalbimde en özel yerde olacak. Dilerim, bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınız ve desteğinizi yanımda hissederim. Trabzonspor benim için bir takım değil... Hayatımın en büyük gururu. Sevgi ve saygılarımla."

Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferini duyurdu

Trabzonspor Kulübü, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Galatasaray Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon avro garanti bedel ve 3 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapacaktır."

