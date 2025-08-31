Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

Benfica, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile 22,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Sarı-lacivertli formayı giydi

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu ile uçakta Türkiye'ye gelirken bir paylaşım yaptı.

Safi, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!" ifadelerini kullandı.