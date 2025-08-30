12 Dev Adam 3'te 3 yaptı

Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, başından sonuna üstün oynadığı karşılaşmadan 95-54 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Grupta oynanan diğer müsabakalarda Sırbistan, Letonya'yı 84-80 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükseldi. Estonya ise Çekya'yı 89-75 yenerek ilk kez kazandı.

İlk 4 takımın son 16 turuna yükseleceği grupta Türkiye ve Sırbistan 3'er galibiyete ulaştı. Letonya, Estonya ve Portekiz ise sahadan birer kez galip ayrıldı. Çekya ise şampiyonada henüz galibiyet alamadı.

Alperen Şengün'den etkileyici performans

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, şampiyonadaki 3 maçta sergilediği performansla dikkati çekti.

Milli takımın son 16 turunu garantilemesinde önemli rol oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, maç başına 19,6 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist üretti.

Alperen, turnuvanın kalan bölümünde oynadığı bir müsabakada sayı, ribaunt ve asist olarak çift hanelere ulaşması halinde Avrupa şampiyonalarında "Triple double" yapan 5. oyuncu olacak.