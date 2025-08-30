12 Dev Adam 3'te 3 yaptı

Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar, başından sonuna üstün oynadığı karşılaşmadan 95-54 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Grupta oynanan diğer müsabakalarda Sırbistan, Letonya'yı 84-80 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükseldi. Estonya ise Çekya'yı 89-75 yenerek ilk kez kazandı.
İlk 4 takımın son 16 turuna yükseleceği grupta Türkiye ve Sırbistan 3'er galibiyete ulaştı. Letonya, Estonya ve Portekiz ise sahadan birer kez galip ayrıldı. Çekya ise şampiyonada henüz galibiyet alamadı.
A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, şampiyonadaki 3 maçta sergilediği performansla dikkati çekti.
Milli takımın son 16 turunu garantilemesinde önemli rol oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, maç başına 19,6 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist üretti.
Alperen, turnuvanın kalan bölümünde oynadığı bir müsabakada sayı, ribaunt ve asist olarak çift hanelere ulaşması halinde Avrupa şampiyonalarında "Triple double" yapan 5. oyuncu olacak.