Görüntülere yapılan incelemelerin ardından orta hakem Ovidiu Haţegan ve dördüncü hakem Sebastian Coltescu hakkında 'bir maçın kesintiye uğramasına veya yarıda kalmasına neden olmak' ihlalini içeren 11'inci maddeden soruşturma açıldı.

Irkçılık suçlarını kapsayan 14'üncü madde ise raporda yer almadı.

8 Aralık'taki maç, dördüncü hakem Coltescu'nun Pierre Webo'ya sarf ettiği "O siyah" ifadesinin ardından iki takımın ortak talebiyle ertelenmişti.

Bir gün sonra başlayan maçta oyuncuların santrada yaptığı protesto ise hafızalara kazınmıştı.