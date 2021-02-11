Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda koronavirüs vakası
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 1'i sporcu 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüp açıklamayı internet sitesinden yaptı.
"Kontrol amacı ile yapılan Kovid-19 testlerinde 1 sporcumuz ile 3 teknik personelimizin daha testi pozitif sonuçlanmıştır. Şu an itibarıyla toplamda pozitif tanısı alan 6 sporcumuz ile 4 teknik personelimizin izolasyon ve tedavi süreci devam etmektedir."
Fenerbahçe HDI Sigorta Takımımıza kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testi sonucunda; 1 sporcumuz ve 3 teknik personelimizin testi pozitif sonuçlanmıştır. Toplamda 6 sporcumuz ile 4 teknik personelimizin izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir.— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) February 11, 2021
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/LsPJA3YDnQ
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
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