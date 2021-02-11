Başkent Üsküp'teki bir otelde düzenlenen basın buluşmasına, FC Shkupi temsilcilerinin yanı sıra yeni teknik direktör Hasan Özer ve yardımcıları Metin Akçevre ve Harun Özcan Çakmak katıldı.

Daha önce Bosna Hersek takımlarından NK Celik Zenica'nın teknik direktörlüğünü yapan Özer, yeni kulübü FC Shkupi'deki hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.

FC Shkupi ile 1,5 yıllık anlaşma yaptığını aktaran Özer, TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'un başına geçen Ümit Karan'ın yerine bu göreve geldiğini hatırlattı.

Türk antrenörlerinin ne kadar başarılı olduğunu göstermek için burada olduklarını belirten Özer, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

FC Shkupi'nin ligin en önemli takımlarından biri olduğunu kaydeden Özer, "Ülkenin köklü takımlarından. Son zamanlarda UEFA'ya katılan bir ekip. Ligde şu anda ikinci sıradayız ve lider Shkendija ile aramızda 6 puan fark var." dedi.

Antalya'da 20 günlük çok verimli bir kamp yaptıklarına işaret eden Özer, ligde önlerinde 4 maç bulunduğunu ve ilk maçı kazanıp lideri yakalamanın hesaplarını yaptıklarını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

"Yaptığımız transferlerden memnunuz"

Takımın durumunun iyi olduğunu anlatan Özer, pazar günü ilk sınavına çıkacağını dile getirdi.

Hasan Özer, şampiyonluk için şanslarının olduğunu ve Avrupa kupalarına da katılarak başarılı olmak istediklerini vurguladı.

"Takım olarak hedefimiz UEFA'da gruplara kalmak. İnşallah bunu başarırız. Tabii kolay değil. Kolay bir lig gibi görünse de aslında öyle değil. Burası gerçekten zor lig. Mücadele gücü yüksek olan, sert oynanan aynı zamanda fizik kalitesi iyi olan bir lig."

Takımın sportif direktörü Omer Bunjaku da Hasan Özer'le iyi işler başaracaklarına inandıklarını aktardı.

Futbolculuk döneminde Gaziantepspor, Trabzonspor, Altay, Malatyaspor, Çaykur Rizespor takımlarının formalarını terleten Hasan Özer, Elazığspor ve NK Celik Zenica'da teknik direktörlük yapmıştı.