Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, stadın kapasitesinin artırımı için UEFA'dan izin aldıklarını ifade etti.

"Kale arkalarına ayakta seyirci alırsak, stadyum kapasitesi 8-10 bin kişi artıyor. UEFA izin verdi, TFF ve emniyetten izin alacağız."

Kale arkası tribünlerdeki değişikliğin yeni sezona yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili soruya ise Bora Bahçetepe, "Biz hazırız kendi açımızdan. Eğer yasal izinleri alabilirsek hemen başlayacağız" yanıtını verdi.