Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 milli sporcu Artistik Cimnastik Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ter dökecek
Antalya'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-16 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek organizasyona erkeklerde ve kadınlarda beşer milli sporcu katılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener; kadınlarda Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız, Ceren Biner, Derin Tanrıyaşükür ve Bilge Tarhan temsil edecek.
Etiketler: Cimnastik
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