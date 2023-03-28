Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-16 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek organizasyona erkeklerde ve kadınlarda beşer milli sporcu katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener; kadınlarda Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız, Ceren Biner, Derin Tanrıyaşükür ve Bilge Tarhan temsil edecek.