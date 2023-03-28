A Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetti.

Ay yıldızlılar, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk mağlubiyetini aldı. Hırvatlar Kovacic'in ayağından bulduğu gollerle kazandı.

Milllerde Kerem Aktürkoğlu'nun 11. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ay yıldızı ekip gruptaki üçüncü maçını 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.

20. dakikada Kovacic, Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi.

Mateo Kovacic'in golüyle Hırvatistan, Milli Takımımız karşısında öne geçti. pic.twitter.com/DnVDmG0CUr — TRT Spor (@trtspor) March 28, 2023

Kovacic, 45+4. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2.

Mateo Kovacic farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/8zqqPpixLq — TRT Spor (@trtspor) March 28, 2023

Grubun diğer maçında ise Galler, Letonya'yı 1-0 yendi. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçti.

İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, ikinci maçta Hırvatistan'a yenilerek 3 puanla üçüncü sıraya geriledi. Grupta, Galler 4 puanla ikinci, Hırvatistan da 4 puanla liderliğe yükseldi.

Grubun diğer takımları Letonya ve Ermenistan'ın puanları bulunmamakta.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

[Fotoğraf: AA]

Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

A Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

Mücadelenin ilk yarısında rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda ayağını fazla kaldıran Hakan Çalhanoğlu, bir süre sonra sekmeye başladı.

Rakibini yakalamak için orta alanda hızını artıran Hakan, pozisyon sonrasında kendisini yere bıraktı. Kaptan, oyuna devam edemezken 38. dakikada yerini İsmail Yüksek’e bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Bursa'da Arda Güler tezahüratları

A Milli Futbol Takımının genç oyuncusu Arda Güler karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Bursa'da ay yıldızlı takıma destek veren futbolseverler, Arda Güler'in oyuna girmesi için ilk yarıda ve ikinci yarıda tezahüratlarda bulundular. Teknik direktör Kuntz da 67. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine Arda Güler'i sahaya sürdü.

Tribünlerden TFF'ye tepki

Bursa'daki mücadelenin son dakikalarında tribünlerdeki bazı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundular. Taraftarlar, TFF yönetimini istifaya davet ettiler.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Salih Özcan’ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz Ünder’in plase vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

10. dakikada Enes Ünal’ın baskısı sonrasında top Kerem Aktürkoğlu’nun önünde kaldı. Kerem’in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Livakovic topu kornere çeldi.

GOL - 20. dakikada Hırvatistan öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasla sağ taraftan savunma arkasına sarkan Stanisic, pasını Pasalic’e verdi. Pasalic’in bekletmeden Perisic’e verdiği top yeniden Pasalic’in önünde kaldı. Bu oyuncu penaltı noktasına hareketlenen Kovacic’i gördü. Kovacic’in yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1.

GOL - 45+4. dakikada Hırvatistan farkı 2’ye çıkarttı. İsmail Yüksek'in orta sahada kontrol etmek istediği top ayağından sekti. Modric, bekletmeden sol kanattan hareketlenen Pasalic’i gördü. Pasalic, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Mert’ten seken topu takip eden Kovacic, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hırvatistan'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada İsmail Yüksek’in ceza sahası dışından vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.

57. dakikada Luka Modric’in pasında kaleyi yoklayan Mario Pasalic, kaleci Mert Günok’u geçemedi.

70. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından auta çıktı.

77. dakikada Andrej Kramaric’in sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale diğerinin yanından auta çıktı.

90+3. dakikada Cenk Tosun'un yakın mesafeden vuruşunu kaleci Dominik Livakovic ağlara gitmesini önledi.

Karşılaşmayı Hırvatistan 2-0 kazandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Niklas Nyberg.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder (Dk. 81 Cenk Tosun), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 38 İsmail Yüksek), Orkun Kökçü (Dk. 67 Arda Güler), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 67 Barış Alper Yılmaz), Enes Ünal (Dk. 81 Umut Nayir).

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic, Modric (Dk. 84 Majer), Brozovic, Kovacic, Pasalic (Dk. 65 Juranovic), Kramaric (Dk. 84 Musa), Perisic (Dk. 90+2 Ivanusec).

Goller: Dk. 20 ve 45+4 Kovacic (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 62 Livakovic, Dk. 68 Gvardiol (Hırvatistan)

[Fotoğraf: AA]

Milliler 614. maçına çıktı

Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 614. müsabakaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 335'i resmi, 279'u özel, toplam 614 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 237 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 262'si deplasmanda, 269'u evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 834 gol attı, kalesinde 878 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 614 karşılaşmanın 531'i Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stefan Kuntz ile 16. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 16. maçına Hırvatistan karşısında çıktı.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 19 gol gördü.

[Fotoğraf: Reuters]

Türkiye ile Hırvatistan 11. kez rakip

Türkiye, rakibiyle yaptığı 8'i resmi, 3'ü özel toplam 11 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, ikisi İstanbul ve biri Eskişehir'deki müsabakalarda Hırvatistan 15, Türkiye 9 gol buldu.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 8 resmi maçın 5'inde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.