Galatasaray'ı, Nisan ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılılar, Mart ayında ikisi resmi olmak üzere toplam dört maç oynadı.

Okan Buruk'un ekibi, ligde Kasımpaşa ve Arabam.com Konyaspor ile karşılaşırken, hazırlık maçlarında ise İstanbulspor ve Karabağ ile mücadele etti.

Galatasaray, Nisan ayında ise altı karşılaşmaya çıkacak. Sarı kırmızılıların yoğun fikstürü, cumartesi günü Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

Okan Buruk'un öğrencileri daha sonra kupada Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Sarı kırmızılılar bu maçın ardından ligde haftayı maç yapmadan geçecek.

Galatasaray, 14 Nisan Cuma günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, ardından bu süreçteki tek İstanbul dışı maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk'un ekibinin sonraki maçı Nef Stadı'nda Vavacars Fatih Karagümrük ile olacak.

Galatasaray, Nisan ayındaki zorlu fikstürü derbiyle noktalayacak. Sarı kırmızılılar, ayın son günü Beşiktaş'a konuk olacak.