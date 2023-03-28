Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürerken, Jorge Jesus'un sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 netleşmeye başladı. Sarı lacivertli takımın orta sahasında forma giyme ihtimali yüksek olan isim Willian Arao.

Brezilyalı oyuncunun merkezdeki partneri Miha Zajc ya da Mert Hakan Yandaş olacak. Tecrübeli teknik adamın kanatlardaki tercihi ise Rossi, Emre Mor ya da Arda Güler'den yana kullanacak.

Diğer yandan Batshuayi ve Joshua King'in sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor. Tedavisi devam eden Valencia’nın da derbide oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Jorge Jesus, bu gelişmelerle birlikte Joao Pedro ve Serdar Dursun’a "hazır ol" mesajı verdi.

Ayrıca büyük maçların tamamında sahaya üçlü defansla çıkan Teknik direktör Jesus'un, derbide hangi sistemi uygulayacağı henüz netleşmedi.

Sarı-lacivertlilerin üçlü defans kurgusuyla maça çıkması halinde Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Atilla Szalai'nin 11'de yer alması bekleniyor.

Jorge Jesus 4'lü oynamaya karar verdiğinde ise savunmada Osayi Samuel, Samet Akaydın, Atilla Szalai ve Ferdi Kadıoğlu forma giyecek.