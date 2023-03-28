Bundesliga ekibi Bayern Münih, sürpriz bir kararla Nagelsmann'ı görevden almıştı. Bavyera temsilcisi, genç teknik adamın yerine Thomas Tuchel'i getirdi.

Bu gelişmenin ardından 35 yaşındaki Nagelsmann'ın sıradaki durağının neresi olacağı merakla bekleniyor. Konuyla ilgili Avrupa spor basınında iddialar bir bir ortaya atılmaya başlandı.

Almanya'nın Bild gazetesinin haberine göre; Nagelsmann için en sıcak talip, Conte ile yollarını ayıran Tottenham. 35 yaşındaki çalıştırıcı ise Kuzey Londra ekibi için karar vermeden önce biraz beklemek istiyor.

Haberde ayrıca, Nagelsmann'ın önüne gelecek seçenekleri değerlendirmek istediği belirtildi. İngiliz yayın organı Sky da Nagelsmann'ı manşetine taşıdı.

Haberde, Graham Potter ile işlerin yolunda gitmediği Chelsea'nin genç teknik adam ile anlaşabileceğini iddia etti. Mavilerin Nagelsmann ile ilgili nasıl bir planlamaya gideceği merakla bekleniyor.