Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentindeki Diego Armando Maradona Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Arda Kardeşler yapacak

Müsabakada Abdulkadir Bitigen VAR, Almanya Futbol Federasyonudan Marco Fritz ise AVAR olarak görev alacak.