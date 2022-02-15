Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Leipzig takımı ile İspanya'nın Real Sociedad ekibi arasında oynanacak play-off turu ilk maçını yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Şubat Perşembe günü RB Arena'da oynanacak.
TSİ 23.00'te başlayacak maçta görev yapacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
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