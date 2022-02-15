Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 13:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Erling Haaland İspanya yolcusu
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Erling Haaland'ın Real Madrid ile anlaştığı ileri sürüldü. Norveçli yıldızın bu yaz veya en geç 2023 yazında İspanyol ekibiyle sözleşme imzalayacak.
Erling Haaland'ın yeni durağı Real Madrid mi oluyor? Eflatun beyazlıların, adı birçok Avrupa deviyle anılan Norveçli santrforun transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.
Bild'de yer alan habere göre Haaland, bu yaz veya en geç 2023 yazında Real Madrid ile sözleşme imzalayacak.
Haberde 2024'e kadar Borussia Dortmund ile sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki golcü için ödenecek bonservisi bedeliyle ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.
Erling Haaland, 2019-2020 sezonu kış transfer döneminde 20 milyon euro karşılığında Red Bull Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.
Alman ekibinde geçirdiği 2 buçuk sezonda 83 resmi maça çıkan genç yıldız, 80 gol atıp 28 de gol pası verdi.
Etiketler: Transfer Haberleri İspanya Real Madrid
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